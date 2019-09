Dois mortos em acidente com montanha-russa no México

Dois homens morreram e duas mulheres ficaram feridas no sábado à noite na sequência do descarrilamento de um vagão de uma montanha-russa num parque de diversões da Cidade do México, anunciaram as autoridades.

O acidente ocorreu num parque de La Feria, na área do bosque de Chapultec, a maior zona arborizada da capital mexicana, onde muitas famílias se divertem ao fim de semana.

As causas do acidente deverão estar relacionadas com uma falha mecânica num vagão, que saiu dos trilhos e caiu de uma dezena de metros, segundo os primeiros resultados do inquérito.

Uma das duas mulheres feridas encontra-se em estado grave. O parque de diversões foi fechado ao público, na sequência do acidente.