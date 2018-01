Pub

O ataque foi iniciado por um bombista suicida e reivindicado por 'jihadistas'. Sete horas depois o ataque ainda estava em curso

Duas pessoas morreram e pelo menos 14 ficaram feridas no ataque de hoje contra a organização Save the Children na cidade de Jalalabad no leste do Afeganistão, que foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. O ataque estava ainda em curso mais de sete horas após o seu início, anunciou a organização, que suspendeu as operações no país.

"Podemos confirmar que o ataque às nossas instalações em Jalalabad continua", precisou um porta-voz da organização num comunicado. Adiantou que "todas operações no Afeganistão estão suspensas temporariamente".

Attahullah Khogyani, porta-voz do governo da província de Nangarhar, à qual pertence Jalalabad, disse que um polícia e um civil foram mortos no ataque aquela delegação da organização não-governamental britânica.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo Khogyani, o ataque, "por volta das 09:10 (04:40 em Lisboa)", foi iniciado por um bombista suicida, seguindo-se um tiroteio.

Numa mensagem divulgada pela agência de notícias Amaq, ligada aos extremistas, o Estado Islâmico reivindicou o ataque, indicando que a "operação de martírio" tinha como objetivo duas organizações estrangeiras, "uma britânica e uma sueca", e um organismo governamental afegão.

De acordo com a mensagem, quatro terroristas participaram no ataque, embora Khogyani tenha referido apenas três atacantes.

O correspondente da agência France-Presse no local disse que continuavam a ser ouvidos tiros e que o bairro onde se localiza a delegação da ONG tinha sido isolado pela polícia e pelos militares.

A Save the Children está no Afeganistão desde 1976 e apoia cerca de 1,4 milhões de crianças no país.

A 2 de março de 2015, cinco dos seus trabalhadores foram sequestrados e posteriormente executados no sul do país, na região de Tarin Kot, alvo dos talibãs.

O porta-voz da Save the Children sublinhou hoje que "o Afeganistão é um dos locais mais difíceis do mundo para os trabalhadores humanitários".

A Save the Children já manifestou o seu desalento face ao atentado na sua delegação de Jalalabad e declarou-se preocupada com a segurança dos funcionários no Afeganistão.

Num comunicado, a ONG indica que aguarda saber pormenores sobre o sucedido.

Notícia atualizada às 13h39.