Ficaram lá os mais fortes. Quatro miúdos e o treinador. Ao contrário do que tinha sido anunciado, os oito rapazes que foram resgatados até agora da gruta de Tham Luam, no norte da Tailândia, são os que apresentam maior vulnerabilidade física e psicológica. O plano inicial era o oposto, retirar primeiro os mais fortes e com isso motivar os demais a seguirem-lhes o rasto. Mas a visita de um médico australiano ao grupo de 13, na tarde de sábado, mudou tudo. Havia rapazes que podiam morrer se não fossem imediatamente evacuados. Esses já estão cá fora. As autoridades tailandesas acabaram de confirmar esta mesma informação, em conferência de imprensa. Os que apresentavam mais problemas estão salvos.

"Dois dias, oito javalis", diz agora o site e a página de facebook dos Navy Seals, invocando a alcunha por que é conhecida a equipa de futebol tailandesa. Sinais positivos. O New York Times contava ontem como houve uma explosão de alegria no acampamento que está instalado à entrada da caverna. Ali estão os familiares dos miúdos. O primeiro-ministro visitou-os hoje, e as fotografias desse encontro, que a CNN já divulgou, dão bem conta de como o ar pesado começa a dissipar-se. É como se o mundo inteiro tivesse enchido os pulmões de ar para mergulhar em apneia e agora estivesse prestes a emergir da água para respirar de alívio. Está quase. Mas ainda falta.

Saída de ambulâncias da zona de resgate © REUTERS/Soe Zeya Tun

Em poucos dias resolveu-se uma boa parte daquilo o que as autoridades tailandesas diziam poder levar meses. Os resgates, que os mergulhadores previam levar 11 horas por pessoa, nunca demoraram mais de seis - e nalguns casos até demoraram menos de quatro. "Foi-se tornando cada vez mais fácil", disseram as autoridades da proteção civil tailandesa na conferência de imprensa de hoje. Mas adiaram qualquer festa ou congratulação, pelo menos enquanto não saírem as cinco últimas pessoas. O que os Navy Seals já disseram que vão tentar fazer amanhã. É só mais um bocadinho para o coração poder desapertar.

Para os pais destes miúdos, de qualquer maneira, não há mesmo outro remédio que não seja continuar com o coração nas mãos. Ontem, o Business Insider explicava porque é que as autoridades tailandesas não identificavam os nomes das crianças salvas - nem deixavam as famílias vê-las. O site norte-americano diz que uma gestão eficiente da ansiedade implica isto: não se pode tratar de forma injusta os parentes mais próximos de quem continua preso na gruta. Para acalmar os ânimos, Bangkok simplificou a questão: os rapazes vão ter de passar dois dias em total isolamento por motivos de saúde.

O ritual é o mesmo para todos. Primeiro recebem oxigénio, depois fazem um exame físico, por fim a despistagem do trauma. Os oito já salvos estão isolados do mundo numa unidade do hospital de Chiangrai Prachanukroh. Ainda nenhum deles teve, obviamente, alta. À falta de poderem abraçar os filhos, os pais destes miúdos vão-se agarrando aos nadadores que têm conseguido levar tudo a bom porto. Amanhã, se tudo correr bem, juntam-se-lhe os cinco últimos javalis. E o mundo pode respirar.