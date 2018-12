Dois aviões militares dos EUA colidem no ar. Seis desaparecidos

Avião da II Guerra Mundial cai em estacionamento no Texas e faz 2 mortos

O incidente ocorreu depois de os aviões terem levantado voo da base aérea do corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em Iwakuni, Japão, informaram os Marines em comunicado. As aeronaves, um F/A-18 Hornet e um KC-130 Hercules, estavam numa ação de treino. As autoridades japonesas enviaram aviões de busca e salvamento.

Segundo uma fonte que pediu anonimato à Reuters, os dois aviões levavam sete pessoas a bordo. Uma delas foi resgatada.

"As circunstâncias do acidente estão atualmente sob investigação", limitaram-se a dizer os Marines. "Não há informações adicionais disponíveis no momento."

Também não é claro se as aeronaves colidiram no ar ou se o incidente ocorreu durante o processo de reabastecimento.