Dois adultos feridos em tiroteio em escola primária nos EUA

Dois homens ficaram esta terça-feira feridos num tiroteio numa escola primária de Overland Park, no Estado norte-americano do Kansas, quando não havia nenhum aluno no estabelecimento, anunciaram as autoridades.

O canal de televisão KMBC-TV noticiou que o tiroteio ocorreu na escola Sunrise Point e que vitimou dois homens, não relacionados com o estabelecimento de ensino.

Segundo a mesma fonte, as vítimas pertenciam a um grupo de até seis operários que estavam a trabalhar na renovação do recreio da escola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O autor do tiroteio fugiu do local a pé e roubou um automóvel num serviço de lavagem de carros próximo.

A polícia montou uma operação de busca.

Overland Park é um subúrbio da capital do estado, Kansas City.