Do terrorismo às alterações climáticas: os medos em debate

Terrorismo, alterações climáticas, inteligência artificial e refugiados são as quatro áreas que vão ser abordadas em dois dias de colóquio a decorrer a 28 e 29 de maio na Fundação Gulbenkian.

Organizada pela Associação dos Antigos Alunos do Liceu Charles Lepierre e apoiada pelo Institut Français du Portugal e a Embaixada de França, a iniciativa chama-se Combater os Medos. E conta com a participação de especialistas nacionais e internacionais como António Damásio , especialista internacionalmente reconhecido das neurociências, Inge Bell , Vice presidente da ONG Terre des Femmes , Y-Lan Boureau , investigadora em Inteligência Artificial n o Facebook e Jorge Moreira da Silva , Director geral do D esenvolvimento e Cooperação na OCDE.

O encerramento do primeiro dia será feito pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e a abertura do segundo dia pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

A entrada é livre.

Veja aqui o programa: