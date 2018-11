Do caos do Brexit ao poder: a receita de Jeremy Corbyn

Dirigida a Jeremy Corbyn, a pergunta foi formulada na última frase da coluna de opinião do diretor editorial do Financial Times: "Quer um resultado melhor para a Grã-Bretanha ou procura apenas beneficiar do caos?"

A resposta a Robert Shrimsley só o próprio líder dos trabalhistas poderia dar. Os acontecimentos dos próximos dias também poderão conter indícios dos próximos passos de Corbyn.

No Parlamento, o trabalhista estraçalhou o acordo técnico entre o governo britânico e a Comissão Europeia e exigiu a publicação do aconselhamento jurídico ao governo, bem como novas previsões económicas por parte do Tesouro.

"Este governo demorou dois anos a negociar um mau acordo que vai deixar o país a meio caminho, sem voz. No entanto pensam que podem impor no Parlamento uma falsa escolha entre um acordo meio cozinhado e não haver acordo, quando um plano sensato pode unir o Parlamento e o país. Até deputados conservadores dizem que a primeira-ministra está a oferecer uma escolha entre o pior de todos os mundos e uma série catastrófica de consequências", concluiu.

Na quarta-feira, em entrevista conjunta ao Daily Mirror e Daily Express reiterou as suas posições quanto ao Brexit: oposição total à forma como o governo de Theresa May tem conduzido as negociações e contornou às questões sobre o que faria enquanto primeiro-ministro quanto a um segundo referendo ou à suspensão do artigo 50.º do Tratado de Lisboa.

Apoiante (tímido) do Brexit, Corbyn, de 69 anos, piscou o olho aos pró-europeus, ao dizer que compreende quem votou pela permanência, "porque sentem uma relação com a Europa. Compreendo perfeitamente isso, o sentimento dos jovens de que não querem estar num país que se isole alegremente".

Reabrir as negociações

Para Corbyn, que quer uma união aduaneira e uma relação com a Europa baseada nas trocas comerciais, a solução é "reabrir as negociações" com Bruxelas. Questionado se a sua estratégia não é de alto risco tendo em conta que defende novas eleições e recomeçar tudo de novo quando faltam menos de 140 dias para o fim do prazo, Corbyn responde com a enumeração do que não aceita nas negociações de Theresa May: "Emprego, comércio, ambiente, direitos dos consumidores, direitos dos trabalhadores e direitos humanos."

No domingo, Jeremy Corbyn tinha declarado ao Channel 4 que não havia lugar a um segundo voto e que a altura era de unir as pessoas. "A questão agora é como unimos as pessoas. Unirmos as pessoas à volta dos princípios da nossa economia, dos nossos direitos e de que não transformamos este país numa espécie de paraíso fiscal na linha de que Donald Trump gostaria de nos fazer."

Labour dividido quanto ao referendo

No entanto, várias vozes do seu partido levantaram-se contra este ponto de vista, dos antecessores Tony Blair e Gordon Brown ao porta-voz sobre o Brexit, Keir Starmer. "Se o acordo ficar sem efeito então vamos pedir eleições gerais. E se isso não acontecer todas as opções ficam em cima da mesa, o que inclui a opção de um referendo", considerou Starmer.

Também a deputada do Labour eleita por Sheffield Angela Smith escreveu um texto no Independent a pedir à liderança do seu partido para lutar por um referendo. "É por isso que, se Jeremy Corbyn forçar uma eleição, o manifesto trabalhista certamente deve comprometer-se com um referendo imediato, no qual o Partido Trabalhista fará campanha para permanecer na UE." Caso não haja eleições, o partido deve fazer pressão "para ativar esse voto", o qual deve permitir aos eleitores escolher pela permanência na UE.

"Esta questão é importante demais para se prevaricar ou se esconder atrás de ressalvas legais. O impasse no Parlamento significa que o público deve tomar uma decisão - e se houver uma eleição, o que o Partido Trabalhista defende deve ser claro. A hora é do Labour agir e mostrar liderança real", concluiu Angela Smith, que é também a signatária de uma petição a instar o seu partido a ter no manifesto eleitoral o compromisso por um referendo.

Na quinta-feira à noite, um e-mail enviado aos militantes trabalhistas em nome de Jeremy Corbyn introduz uma aparente mudança de rota: "Se não houver eleições gerais vamos apoiar todas as outras opções em cima da mesa, incluindo uma campanha por um referendo".

De volta ao texto do diretor do Financial Times, não são apenas as opções de May e dos tories que vão ditar o futuro de Corbyn, mas também as suas escolhas. Chegará um momento em que manter o mesmo discurso não chega: ou muda de discurso e aceita um referendo, ou defende um acordo com a UE que é similar ao da Noruega (área económica europeia com união aduaneira para ultrapassar a questão irlandesa).

"Tanto o 'Noruega Plus' como o segundo referendo têm falhas e não é certo que a UE conceda em estender os prazos necessários para que qualquer um deles funcione. Mas também ofereceria aos deputados medrosos a alternativa tangível ao caos de nenhum acordo. Ambos [os cenários] seriam apoiados pelos nacionalistas escoceses e galeses, pelos democratas liberais e pelos rebeldes conservadores (...) Os pró-europeus não esquecerão se Corbyn falhar", escreve Shrimsley. Que conclui: "Sem um apoio claro e rápido dos trabalhistas para um dos caminhos, May vai continuar a propor a escolha: o seu acordo ou o vazio."