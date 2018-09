Divorciou-se por causa das dificuldades financeiras e afinal era milionária

Uma mulher de 63 anos decidiu divorciar-se depois de alguns anos em que foi vítima de violência doméstica, motivada pelas discussões que tinha com o marido por causa de dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Depois de meter os papéis do divórcio descobriu que afinal era rica.

"O meu ex-marido sempre me disse que tínhamos pouco dinheiro e obrigava-me a manter um orçamento apertado até para as compras de supermercado", contou ao news.com.au. Mesmo quando pedia alguma coisa para os filhos, a agora milionária recebia como resposta que teriam de arranjar maneira de viver sem isso porque não havia dinheiro para pagar as contas básicas.

Cansada das discussões, violência física e privações, a mulher decidiu pedir o divórcio. Não cabia em si de surpresa quando percebeu que era proprietária de 15 terrenos. Independente pela primeira, e sem dificuldades financeiras, a primeira coisa que fez foi ir ao cabeleireiro pintar os cabelos brancos.