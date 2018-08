Divorcia-se 15 minutos depois de se casar

Insultado e humilhado. Foi assim que um noivo, no Dubai, se sentiu quando o sogro quis receber a totalidade do dote da filha logo após a assinatura do contrato de casamento. Resultado: esteve casado 15 minutos.

De acordo com o Gulf News, o homem foi confrontado com o sogro, que não quis esperar que ele fosse ao carro buscar a verba correspondente ao dote de casamento.

Antes da celebração do matrimónio, o homem combinou com o pai da noiva o pagamento de 100 mil dirhams (cerca de 23.220 euros). O acordo estabelecia que teria de pagar ao sogro 11.610 euros no momento da assinatura do contrato de casamento e o restante quando saíssem do tribunal.

A primeira parte do acordo decorreu sem problemas, mas quando os recém-casados estavam a sair do tribunal o pai da noiva exigiu que lhe fosse pago naquele momento o valor em falta.

O homem ainda terá dito ao pai da noiva que esperasse uns minutos para que pudesse ir até ao carro onde tinha o dinheiro, mas o sogro mostrou-se intransigente e queria receber imediatamente o valor que faltava do dote da filha, tendo sugerido que enviasse um familiar ao carro para ir buscar o dinheiro.

Perante a exigência do sogro, o homem "sentiu-se insultado e humilhado", de acordo com o advogado que está a acompanhar o insólito caso. Decidiu então dissolver o casamento imediatamente.

Segundo o Gulf News, 15 minutos do casamento o homem disse ao pai da noiva que já não queria que a filha fosse a sua mulher.