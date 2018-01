Pub

Partido é conhecido pela sua retórica anti-muçulmana

Arthur Wagner, um dirigente do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), conhecido pela sua retórica anti-muçulmana, converteu-se ao islão e abandonou a formação política, de acordo com um comunicado do partido divulgado esta terça-feira.

Segundo a Deutsche Welle, Wagner era um destacado dirigente do partido no estado de Brandeburgo, onde era membro de um comité estadual para os assuntos e comunidades religiosas, mas demitiu-se invocando "motivos pessoais". Foi o jornal Tagesspiegel que avançou a verdadeira razão da renúncia do político.

O agora ex-dirigente da AfD tinha sido membro da CDU de Angela Merkel, de quem se tornara crítico depois da entrada massiva de refugiados no país.

"O partido não tem qualquer problema com isso", disse Daniel Friese, porta-voz da AfD, questionado sobre a demissão de Wagner após a sua conversão ao islão.

No entanto, Arthur Wagner pode ter abandonado a liderança do AfD no estado de Brandeburgo, mas permanece membro do partido, algo que será difícil de compatibilizar incompatível com o facto de ser agora islâmico.

Wagner recusa-se a comentar a conversão. "Ele não quer falar com a imprensa. Acredita que é um assunto do foro privado", disse o porta-voz do partido.

A AfD tornou-se o terceiro maior partido da Alemanha após as eleições gerais de setembro.