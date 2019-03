Diretora financeira da Huawei processa Canadá pela sua detenção

Diretora financeira, vice-presidente da administração e filha do fundador da Huawei, Meng Wanzhou foi detida em dezembro no aeroporto de Vancouver, a pedido dos Estados Unidos, por suspeita de fraude e de não respeitar as sanções impostas ao Irão.

Na sexta-feira, Meng apresentou um processo contra o governo canadiano, o serviço de fronteiras e a polícia por "graves violações" dos seus direitos civis, acusando-os de a interrogarem no aeroporto sob falso pretexto, antes da sua detenção, que, segundo o processo, foi "ilegal" e "arbitrária", conta a BBC.

As autoridades canadianas alegaram que "não acreditavam [que a informação] fosse obtida se a queixosa fosse presa imediatamente", justificando o facto de não terem cumprido o código de direitos e liberdades canadiano.

Também na sexta-feira o Canadá iniciou o processo de extradição de Meng Wanzhou para os Estados Unidos. A diretora financeira do gigante de telecomunicações chinês, que se apresentará em tribunal na quarta-feira, nega todas as acusações contra ela.

A China criticou a detenção e extradição da sua cidadã como um "incidente político", que fragilizou ainda mais as relações de Pequim com os Estados Unidos e o Canadá. Estima-se que dois cidadãos canadianos terão sido detidos na China como retaliação.

Além do pedido da sua extradição, as autoridades americanas apresentaram cerca de duas dezenas de processos contra a Huawei e Meng Wanzhou em janeiro.