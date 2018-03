Pub

A primeira-ministra britânica tinha dado uma semana para os funcionários deixarem o país

Os diplomatas russos em Londres, expulsos pelo Governo britânico após o ataque ao ex-espião Sergei Skripal, preparam-se para abandonar o país. Esta terça-feira foram vistas carrinhas e vários carros diplomáticos a sair dos portões da embaixada, em Londres, onde os colegas se despediram e os fotógrafos captaram o momento da despedida.

O anúncio da expulsão dos diplomatas foi feito a 14 de março e os representantes russos tinham uma semana para abandonar o Reino Unido, especificou, na altura, Theresa May, que defendeu que a Rússia expressou "desdém" pelo desejo do país em obter explicações sobre o caso do envenenamento do ex-espião e da sua filha. Segundo May, as ações da Rússia "representam um uso ilegal da força".

A expulsão dos 23 diplomatas - atualmente, a Rússia conta com 59 diplomatas acreditados no Reino Unido - é a maior em 30 anos naquele país.

A retaliação inclui ainda a não comparência da família real britânica no Campeonato do Mundo de Futebol, que se realiza este verão na Rússia. Membros do governo e representantes diplomáticos britânicos também não irão comparecer no evento desportivo.

"Confirmo que nenhum ministro ou membro da família real vai estar presente no campeonato do mundo de futebol na Rússia, neste verão", afirmou Theresa May.

A Rússia sempre negou qualquer ligação ao incidente e nega "qualquer relação com o que se passou na Grã-Bretanha". "Moscovo não admite as acusações sem provas e não verificadas e a linguagem dos ultimatos", disse em conferência de imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que a Rússia "espera que o bom senso prevaleça".

O ex-espião Serguei Skripal, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes a 4 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.