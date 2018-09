Diocese americana chega a acordo com vítimas de abusos: 23,5 milhões de euros

É já uma das maiores indemnizações concedidas a vítimas de abuso nos Estados Unidos: quatro homens que foram repetidamente abusados sexualmente, quando eram crianças, por um professor de religião numa igreja católica chegaram a um acordo de 27,5 milhões de dólares (23,5 milhões de euros) com a Diocese de Brooklyn e o programa de atividades de tempos livres de uma escola local.



Segundo o New York Times, as vítimas foram repetidamente abusadas por Angelo Serrano, 67 anos, que dava catequese e ajudou a organizar os programas de educação religiosa na Igreja de St. Lucy's-St. Patrick, em Clinton Hill, Brooklyn, Nova Iorque.

Os abusos ocorreram dentro da igreja, no apartamento de Serrano localizado numa antiga escola situada nas traseiras da igreja e durante as atividades de tempos livres de programa extracurricular, confirmaram os advogados das vítimas.



As agressões sexuais no Brooklyn ocorreram entre 2003 e 2009, informaram os advogados, quando os rapazes tinham entre 8 e 12 anos. Serrano foi preso em 2009 e condenado a 15 anos em 2011.

A diocese argumentou que Serrano era um voluntário e que os crimes teriam ocorrido em espaços privados, que não pertenciam à igreja, mas os advogados das vítimas demonstraram que a diocese pagava um "estipêndio" (uma recompensa monetária pelo serviço prestado) e que o abusador tinha um posto de trabalho numa propriedade da igreja.

O juiz também notou que os padres responsáveis da Igreja de St. Lucy's-St. Patrick "tiveram conhecimento de que, durante anos, Serrano teve vários meninos, incluindo um queixoso, a dormir no seu apartamento".

O acordo anunciado esta terça-feira é alcançado no meio de uma enxurrada de investigações - incluindo uma investigação civil do Estado de Nova Iorque - e revelações de abuso sexual no interior da Igreja Católica (nomeadamente na Pensilvânia) que levaram a uma crescente pressão sobre o Papa Francisco para tomar medidas contra bispos e cardeais pelo seu papel na extensão destes abusos.