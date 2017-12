Pub

Justiça belga ouve defesa do ex-presidente da Generalitat, enquanto juiz espanhol decide sobre libertação de Junqueras e de outros sete presos na véspera do início da campanha

Na véspera do início oficial da campanha para as eleições autonómicas da Catalunha, a ação centra-se nos tribunais. Em Bruxelas, o advogado do cabeça de lista da Junts per Catalunya e ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, irá apresentar a sua defesa diante do juiz belga que decide se deve ou não ser extraditado para Espanha. Em Madrid, os oito antigos membros do governo catalão que estão detidos, entre eles o líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, vão conhecer a decisão do magistrado do Supremo Tribunal sobre a sua eventual libertação.

O advogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, irá alegar às 09.00 (08.00 em Lisboa) que há violação dos direitos humanos do ex-presidente da Generalitat, acusado pela justiça espanhola de rebelião, sedição e peculato na organização do referendo e consequente declaração unilateral de independência, assim como prevaricação e desobediência por ter faltado à chamada da justiça espanhola e viajado para Bruxelas. O juiz belga deverá levar entre oito e dez dias para tomar uma decisão sobre a ordem de detenção europeia, num processo que envolve outros quatro ex-membros do governo que também trocaram Barcelona pela capital belga. Mesmo com uma decisão favorável à justiça espanhola, Puigdemont poderá recorrer, pelo que fará toda a campanha eleitoral desde a Bélgica.

Entretanto, em Madrid, precisamente à mesma hora, o juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal, pronuncia-se sobre o pedido de libertação dos oito ex-membros do governo - acusados também de rebelião, sedição e peculato. Todos, de uma maneira ou de outra, acataram o artigo 155.º da Constituição (que resultou na sua demissão e convocação de eleições), assim como admitiram que a declaração unilateral de independência foi só simbólica. Esperam, tal como os membros da Mesa do Parlamento que admitiram o mesmo, ser libertados após pagar uma fiança. Há contudo diferenças, já que Oriol Junqueras, por exemplo, não respondeu diretamente às perguntas dos procuradores na sexta-feira, em tribunal.

O mesmo juiz irá pronunciar-se sobre a detenção dos dois líderes das associações independentistas Assembleia Nacional Catalã, Jordi Sánchez, e Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusados de sedição num protesto prévio ao referendo. Ontem, dez mil músicos encheram a praça de Espanha, em Barcelona, numa ação de solidariedade com os detidos, exigindo a sua libertação. "Fazemos da nossa liberdade o nosso hino, fazemos da música a nossa voz", foi a mensagem.

Campanha eleitoral

Dos dez detidos, oito estão nas listas para as autonómicas, pelo que a decisão do juiz irá condicionar a campanha eleitoral. "A ofensiva contra a Catalunha só se vai travar ganhando a 21 de dezembro", disse o líder da ERC e ex-vice-presidente da Generalitat. Numa entrevista ao El Periódico, desde a prisão, Junqueras admite que o caminho "não é fácil" mas que é preciso insistir. "É preciso lançar menos fogos-de-artifício, é preciso ser suave nas formas e firme no conteúdo", defendeu, dizendo-se desejoso de fazer campanha.

A ERC é a favorita à vitória, com a lista de Puigdemont a ganhar força, segundo a sondagem SocioMétrica para o El Español. O Junts per Catalunya surge em terceiro, logo atrás do Ciudadanos, ultrapassando os socialistas. Esta sondagem dá maioria de votos e deputados aos independentistas (somando a Candidatura de Unidade Popular), havendo apenas fluidez de votos dentro dos blocos - Puigdemont ganha às custas de Junqueras - e não entre independentistas e constitucionalistas.

Depois de ter falhado a criação de uma lista única independentista, sentem-se contudo as divisões, com o Partido Democrata Europeu Catalão de Puigdemont a lembrar que é ele o legítimo presidente da Generalitat e que não vão eleger outro - mesmo que a ERC saia vencedora. Junqueras, num artigo publicado no Político, pediu à União Europeia que supervisione os resultados eleitorais, "para garantir que sejam respeitados realmente e para eliminar qualquer dúvida sobre o resultado".

Entretanto, Pablo Iglesias, líder do Podemos (que concorre aliado com o partido da presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau), acusou os independentistas de ter "fracassado" e "mentido" na Catalunha. "Talvez sem o quererem, contribuíram para despertar o fantasma do fascismo", disse num ato da aliança Catalunya en Comú Podem.

O principal partido da oposição na Catalunha, o Ciudadanos, recusou entretanto a ideia de que as autonómicas são a segunda volta do referendo. "Aqui não se pode votar cinco vezes, aqui não há invenções como o censo universal, aqui o escrutínio não vai ser feito pelo senhor Junqueras, nem se vai fazer nas igrejas", afirmou o n.º 2 da lista, Carlos Carrizosa. O ministério do Interior decidiu enviar meia centena de polícias para a Catalunha, que se juntam aos 200 agentes já no terreno, para garantir a segurança dos candidatos constitucionalistas.

