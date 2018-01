Pub

Protesto foi organizado pelo Coletivo Andorinha - Frente Democrática de Brasileiros em Lisboa

Algumas dezenas de brasileiros defenderam hoje à tarde em Lisboa que eventuais eleições presidenciais sem Lula da Silva como candidato são uma fraude. O protesto "em defesa da democracia no Brasil", que decorreu na praça Luís de Camões, foi organizado pelo Coletivo Andorinha - Frente Democrática de Brasileiros em Lisboa e pelo Núcleo do Partido dos Trabalhadores de Lisboa.

"Pisa ligeiro, pisa ligeiro, que não pode com formiga não assanha o formigueiro", cantaram os presentes. "Fora Temer. Pela democracia", gritaram. "Contra o fascismo", "Cadê as provas" ou "Condenar Lula é calar o povo", lia-se nos cartazes.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Compreendendo que a judiciarização da política tem levado ao Estado de Excepção, fica claro que estar contra o reconhecimento da inocência de Lula e seu direito a concorrer à Presidência significa estar contra a Democracia, e por isso, estaremos em Lisboa em defesa da retomada do Estado de Direito no Brasil", lia-se na convocatória da manifestação.

Esta quarta-feira, o ex-presidente brasileiro conhecerá a decisão do tribunal de segunda instância de Porto Alegre. O coletivo de três juízes terá que decidir se mantém ou anula a condenação e a sentença de Lula, condenado a nove anos e meio de prisão em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, por ter recebido da empresa de construção OAS um tríplex na cidade do Guarujá em troca de favorecer os contratos da empresa com a Petrobras.

Se a sentença for ratificada, a eventual candidatura de Lula às presidenciais de outubro poderá ser inviabilizada, embora a decisão final ainda tenha que ser tomada pela lei eleitoral.

No Brasil, decorrem dezenas de protestos, o maior dos quais em Porto Alegre

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.