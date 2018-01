Pub

Dezenas de restos humanos foram abandonados na via pública na cidade de Xalapa, no estado mexicano de Veracruz (leste)

Na noite de sábado, um número indeterminado de corpos esquartejados foi deixado no interior de uma camioneta numa rua de Xalapa, capital do estado que é um dos que regista mais casos de violência relacionada com o tráfico de droga.

Junto dos restos humanos foram encontradas pelo menos três mensagens com ameaças a comandantes policiais.

As mensagens atribuem os crimes à organização criminosa Los Zetas, um dos cartéis de droga mais violentos do México.