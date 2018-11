Dezenas de migrantes morrem todas as semanas a 125 km do Algarve

As embarcações de Salvamento Marítimo espanhol encontraram esta segunda-feira os corpos de 13 migrantes perto de Melilha, território espanhol no norte de África, e quatro em Cádis, a 125 quilómetros (em linha reta) da costa algarvia.

Se em Cádis o afogamento devido ao naufrágio do barco a escassos 200 metros da costa foi a causa das mortes, até pelos testemunhos dos 22 sobreviventes; em Melilha essa possibilidade está descartada, já que todos os migrantes - incluindo os 40 sobreviventes - estavam no interior da embarcação, adianta o El País.

Estas 17 mortos juntam-se aos 564 registos desde o início do ano até 30 de outubro nas costas espanholas, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), estimando-se que 6714 pessoas tenham morrido ou desaparecido nas águias do Mediterrâneo desde que o primeiro que o primeiro migrante falecido foi encontrado numa praia da localidade de Tarifa, junto ao Estreito de Gibraltar, a 1 de novembro de 1988.

No entanto, dados da Associação Pró-Direitos Humanos da Andaluzia eleva para oito mil o número de mortes nos últimos 30 anos na zona do Estreito, que apelida, tal como outras associações, de "uma grande vala comum".

Apesar da proximidade de Cádis ao Algarve, os destinos prediletos dos migrantes oriundos do norte de África continuam a ser as costas de Grécia, Itália e Espanha. Em Portugal, existem poucos casos, tendo o mais conhecido ocorrido em dezembro de 2007, quando um barco com 23 imigrantes marroquinos deu à costa na ilha da Culatra, no Algarve. Acabaram todos por ser capturados pelas autoridades portuguesas. na altura, o diretor regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, José van der Kellen, disse que se tratou de um caso "excecional" e que nada levava a crer que o Algarve fosse "uma zona de risco iminente".

Migrações ilegais em Espanha aumentam 153%

Mais de 53.000 migrantes entraram em Espanha de forma irregular até 30 de outubro último, o que representa um aumento de 153 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, a grande maioria em pequenas embarcações. De acordo com um relatório publicado esta segunda-feira pelo Ministério das Assuntos Internos espanhol, nos primeiros dez meses do corrente ano foram intercetados 1.775 barcos, mais 88,6% do que no ano passado.

A maior parte dos migrantes chegaram por via marítima, com 45.541 a desembarcar nas costas do território continental espanhol ou das ilhas baleares, 1.215 no arquipélago das Canárias, 572 através de Melilha e 356 de Ceuta.

Paralelamente, outros 5.698 entraram pelos postos fronteiriços das duas cidades autónomas: 3.973 por Melilha (mais 19%) e 1.725 por Ceuta (menos 6,8%).

No entanto, estes números ainda estão longe dos alcançados em 2006, ano da chamada "crise dos caiaques", em que apenas no arquipélago das Canárias entraram 32.000 pessoas.