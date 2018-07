Dois barcos turísticos naufragaram na Tailândia. Há pelo menos 49 desaparecidos

Duas embarcações turísticas com mais de 120 pessoas a bordo naufragaram esta quinta-feira nas águas costeiras da província de Phuket, um dos principais destinos turísticos do sul da Tailândia. Pelo menos 49 pessoas estão desaparecidas, de acordo com as autoridades locais.

O governador de Phuket, Norapat Plodthong, disse que uma das embarcações foi o "Phoenix PD Diving", que levava 97 pessoas a bordo e naufragou nas proximidades da ilha de Hae, localizada a cerca de dez quilómetros de Phuket.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O segundo naufrágio ocorreu nas águas da ilha de Mai Ton, na mesma área, e a embarcação envolvida foi um iate com cerca de 30 pessoas a bordo.

Norapat Plodthong revelou ainda que apenas 48 passageiros - de um grupo de turistas chineses - foram resgatados.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, todos os passageiros do iate Serenita, que naufragou próximo da ilha de Mai Ton, foram resgatados com vida.

Ainda de acordo com a AFP, as fortes rajadas de vento que se fazem sentir no local estão a dificultar as equipas de socorro.

A Tailândia está em plena estação das monções, o período chuvoso que afeta esta região todos os anos entre junho e outubro.