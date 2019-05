Dezanove mortos e oito feridos em ataque na República Democrática do Congo

O ataque foi reportado pela missão da Organização nas Nações Unidas no Congo (Monusco).

Dezanove pessoas morreram e oito ficaram feridas num ataque contra um mercado de peixe no lago Albert, em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, informou hoje uma autoridade local.

Pilo Mulindo, chefe do setor de Bahema-norte, no território de Djungu, disse à agência noticiosa francesa AFP que "19 cadáveres foram descobertos na aldeia de Tara, à beira do lago Albert, onde foram encontrados também oito feridos".

Tara está localizada a 80 quilómetros (km) a sul de Bunia, capital da província de Ituri.

A missão da Organização nas Nações Unidas no Congo (Monusco) relatou este ataque na sexta-feira, sem mais detalhes, dizendo que iria mandar uma equipa para a região.

"O ataque ocorreu na quarta-feira, bandidos armados dispararam contra um grupo de pessoas reunidas no mercado à beira do lago", disse o chefe do setor.

Segundo o mesmo, "as vítimas são pescadores e clientes que vieram buscar peixes, provenientes de Kasenyi e de Tchomia", localizadas a cerca de 30 km do local da tragédia, onde não há presença de forças de segurança.

Esta região aurífera, em particular o território de Djugu, foi abalada pela violência no final de 2017/início de 2018, com confrontos que seriam uma retomada da tensão entre as milícias das comunidades Hema (pastores) e lendu (agricultores).

Os atos de violência provocaram mais de 100 mortos mo início de 2018 e obrigaram à deslocação de mais de 300 mil dentro da província ou para o Uganda, do outro lado do lago Albert.