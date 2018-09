"Deus no comando", diz Bolsonaro, ao sair dos cuidados intensivos

Jair Bolsonaro, candidato do PSL que foi esfaqueado no dia 6 em Juiz de Fora, Minas Gerais, passou este domingo dos cuidados intensivos para os cuidados intermédios do Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Segundo o boletim médico da equipa que tem acompanhado o candidato às presidenciais brasileiras de 7 de outubro, Bolsonaro, que na quarta-feira teve que ser submetido a uma segunda cirurgia, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva.

O boletim, citado pelos sites do G1 e pelo Estado de São Paulo, diz que o candidato "prossegue com boa evolução clínica, sem febre e exames laboratoriais estáveis, recebendo nutrição por via parenteral (endovenosa) exclusiva, medidas de prevenção de trombose venosa e fisioterapia respiratória e motora".

Mesmo hospitalizado, Bolsonaro, que tem agitado a campanha com as suas ideias de extrema-direita, tem comunicado através das redes sociais com os seus apoiantes e potenciais eleitores. Numa imagem partilhada na sua conta do Twitter, o candidato do PSL surge de pernas cruzadas, sentado, depois de fazer fisioterapia. A acompanhar a fotografia, algo escura, uma frase: "Deus no comando!".

Noutra fotografia, partilhada há mais dias, por um dos filhos do político, Flávio Bolsonaro, o candidato aparecia na cama do hospital a fazer com as mãos o seu polémico gesto de campanha, ou seja, fingir que empunha uma arma.

As últimas sondagens, nomeadamente uma de dia 14 da Datafolha, mostra que o candidato do PSL tem estado a subir.