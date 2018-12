Detido um dos líderes dos "coletes amarelos" de França

A polícia francesa deteve este sábado uma das principais figuras dos "coletes amarelos". Eric Drouet é suspeito de organização ilícita de uma manifestação na via pública. Segundo o jornal Le Figaro , Drouet foi detido em Paris, ao início da tarde. O Le Monde avança que no total foram detidas 109 pessoas na capital francesa.

Site France Info avança que o camionista, de 33 anos, foi detido por organização ilícita de manifestação na via pública, por estar na posse de "uma arma proibida" e por participar num grupo com a finalidade de praticar atos de violência.

Nas redes sociais, Drouet apelou à mobilização dos "coletes amarelos" para o ato VI. Passam poucos minutos das 14:00 quando a polícia o deteve.

Este é já o sexto sábado de protestos do movimento dos "coletes amarelos". Embora a mobilização seja inferior em relação ao último fim de semana, quase 24 mil pessoas participam nas manifestações deste sábado, de acordo com o Ministério do Interior francês. No passado sábado, 15 de dezembro, eram mais de 33 mil.

Protestos já fizeram 10 mortos

Na noite de sexta-feira, um automobilista morreu depois do carro em que seguia ter colidido contra um camião, bloqueado numa barreira de contro dos "coletes amarelos", à entrada da autoestrada de Perpignan-sul, indicou à AFP, o procurador local, Jean-Jacques Fagni.

Esta morte eleva para 10 o número de vítimas mortais ligadas aos "coletes amarelos", desde o início do movimento.

"Vários pesados ficaram bloqueados e o último da fila estava a tentar falar com os coletes amarelos para passar quando uma viatura chegou e embateu na traseira do camião", explicou Jean-Jacques Fagni, sublinhando que a paragem forçada do veículo representava um perigo para a circulação.

O condutor morreu instantaneamente, pouco antes da meia-noite, acrescentou.

"O motorista do pesado manteve-se no local e esperou pela chegada da polícia, ao contrário das pessoas que bloquearam a estrada e que fugiram", afirmou o procurador, precisando que não ficaram mais do que duas ou três mulheres "coletes amarelos" chocadas, que esperam também pela polícia.

A polícia de Perpignan está encarregada da investigação. Foi aberto um inquérito por "homicídio involuntário" agravado e entrave à circulação, segundo a mesma fonte.