Pub

Simone Pittella, de 28 anos, vivia num apartamento de 80 metros quadrados com a namorada. Entre outras coisas tinha um quadro e um trono semelhantes ao da personagem Tony Montana

O cubano Tony Montana (interpretado por Al Pacino) é o principal traficante de droga da cidade de Miami. Esta é a premissa do filme Scarface, de Brian De Palma, que chegou aos cinemas em 1983. Agora, um traficante de droga da vida real, o italiano Simone Pittella, de 28 anos, foi detido na sua casa, que estava decorada em homenagem ao protagonista do referido filme.

É possível ver nas imagens divulgadas pelas autoridades, entre outras coisas, um quadro de Tony Montana na casa do traficante conhecido como Pitbull, que geria o tráfico de droga da zona de Bruzzano, em Milão. Existia também uma espécie de trono, novamente aludindo à personagem principal de "Scarface". O cão de Pitella chama-se Pablo, em homenagem a outro conhecido traficante, o colombiano Pablo Escobar, diz a Ansa.

Simone Pitella morava num apartamento de 80 metros quadrados com a namorada, Maria Emilia Carvelli, que foi libertada um dia depois da prisão do homem que geria da sua casa o tráfico de cocaína na região. A juíza responsável pelo caso não encontrou provas que relacionassem diretamente a mulher com o caso.

Durante a rusga das autoridades à casa foram apreendidos 168 gramas de cocaína, mais de três mil euros em dinheiro, oito telemóveis, uma balança de precisão e outros materiais necessários para separar a cocaína em várias doses.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.