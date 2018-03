Pub

Ana Julia Quezada, de 43 anos, foi detida pela morte de Gabriel, de oito anos. A polícia está agora a investigar a queda mortal de uma das suas filhas, que caiu de uma janela, em 1996

Doze dias depois de ter sido dado como desaparecido, o pequeno Gabriel foi encontrado morto na manhã de domingo e esta segunda-feira surgiu a confirmação de que foi morto por asfixia no dia do desaparecimento. O corpo da criança, de oito anos, foi descoberto no porta-bagagem do carro da namorada do pai, Ana Julia Quezada Cruz, de 43 anos, que foi detida, conforme noticiou o El Mundo.

A mulher, que participou em várias ações para encontrar a criança, está agora a ser investigada também pela morte de uma das suas filhas, em 1996. A criança, com quatro anos, caiu da janela de uma casa onde vivia com a mãe e a irmã em Burgos e, na altura, as autoridades consideraram uma morte acidental.

Perante a sua ligação à morte do filho de Ángel Cruz, a polícia espanhola está a investigar os anos em que Ana Julia Quezada Cruz viveu em Burgos, depois de ter chegado da República Dominicana, em 1995, avança a agência Europa Press.

Desfecho trágico choca Espanha

De acordo com o Ministério do Interior espanhol, Ana Julia Quezada Cruz foi detida no momento em que transportava o corpo do pequeno Gabriel no porta-bagagem do seu carro, depois de o retirar de um poço, onde estava escondido. Um desfecho que está a chocar os espanhóis que viram a madrasta da criança em várias iniciativas para encontrar o menino.

A criança desapareceu a 27 de fevereiro, em Las Hortichuelas, no sul de Espanha. Gabriel tinha saído da casa da sua avó paterna para ir até à casa dos primos, mas nunca chegou.

O pai do menino e a namorada encontraram, dias depois, a 3 de março, uma camisola interior branca durante as operações de busca. A peça de roupa foi descoberta no Barranco de Las Águilas, em Las Negras. A área foi passada a pente fino. Nesta altura, a investigação centrou-se na companheira do pai da criança.

Menino terá sido estrangulado

Entretanto já são conhecidas primeiras conclusões da autópsia feita hoje ao corpo de Gabriel Cruz. O El País cita fontes da investigação para revelar que o menino terá sido morto por estrangulamento no mesmo dia em que desapareceu. Segundo as mesmas fontes, o corpo da criança foi encontrado com restos de terra.

De acordo com o El Mundo, as autoridades consideraram Ana Julia a principal suspeita, mas optaram por não a deter com esperança de encontrar Gabriel com vida.

De acordo com o mesmo jornal, a polícia considera que a dominicana não atuou sozinha. As autoridades chegaram a deter um homem, de 42 anos, que será um amigo de Ana Julia. Mas, para já não há indícios de que o indivíduo esteja envolvido no crime.

Mãe de Gabriel sempre suspeitou de Ana Julia

"Tinha a esperança de que ela iria quebrar e que o deixava ir", disse Patricia Ramírez, mãe de Gabriel em declarações ao programa radiofónico Herrera en Cope. Revelou que tentou apelar à sua consciência sempre que esteve com ela. "Não se podia dizer nem fazer nada, porque fazia parte da investigação e porque podia prejudicar o menino", admitiu. "Eu temia que acabasse assim", confidenciou.

À rádio Cope, Patricia Ramírez mostrou toda a sua confiança no pai do seu filho. "Ele é uma pessoa maravilhosa, que ninguém duvide dele. Eu vou estar ao seu lado porque temos de superar isto juntos", garantiu aos microfones. "Está destroçado. É muito difícil digerir a morte de um filho, ainda mais quando quem o matou é a pessoa que amas", explicou esta mãe.

Patricia acredita que Ana Julia vai pagar pelo que fez, agradece as manifestações de apoio nesta altura tão difícil e pede que continuem "as mensagens de amor e não de raiva" contra a alegada autora do crime

Patricia Ramírez agradeceu ainda a ajuda de todos os voluntários nas operações de busca pelo Gabriel.

Perante a onda de indignação gerada após a detenção de Ana Julia, a mãe do menino pediu serenidade. "Têm aparecido muitas mensagens a pedir a sua morte. Entendo que sintam raiva, como eu. Por favor, transformem a raiva noutra coisa. Gabriel merece ir para o céu com todas as mensagens bonitas que temos recebido, mas aproveitem para pedir bondade ao Mundo".

