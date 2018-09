Destroços do navio com que James Cook descobriu a Austrália podem ter sido encontrados

Kathy Abbass durante uma apresentação numa das fases do projeto de procura do Endeavour, em 2016

Os arqueólogos da marinha norte-americana acreditam ter identificado destroços do navio Endeavour que conduziu James Cook à Austrália. O anúncio de que se trata efetivamente dos destroços deste navio só será feito amanhã, sexta-feira, mas já foi antecipado que terá sido essa a descoberta feita entre os destroços dos navios depositados no porto de Newport, Rhode Island, EUA.

Se assim for, as escavações devem arrancar no próximo ano e estar concluídas a tempo de assinalar os 250 anos da chegada de James Cook e do Endeavour à Austrália (em abril de 2020). O Endeavour foi comprado pela marinha britânica em 1768 para uma missão científica no Oceano Pacífico, com objetivo de localizar o misterioso continente a sul do globo, conhecido então como Terra Australis.

O The Sydney Morning Herald sublinha, no entanto, que os destroços são importantes para vários países - EUA, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália - o que pode levar a uma disputa a propósito do local onde os destroços deverão ser depositados.

O Endeavour partiu de Inglaterra em 1768 e chegou à Austrália dois anos depois. Cinco anos depois de ter chegado à Austrália, foi vendido e renomeado - passou a chamar-se Lord Sandwich 2. Serviu como transporte de tropas britânicas para a Guerra da Independência dos EUA, acabou atracado e afundado, aparentemente em conjunto com uma dúzia de navios anónimos, na costa de Rhode Island, em 1778.

Como se afundou nos EUA, foi o estado de Rhode Island que reclamou o direito a ficar com os destroços ali encontrados, em 1999. As descobertas resultam assim de 25 anos de trabalho de investigação, num trabalho conjunto entre o Museu Nacional Marítimo da Austrália e os arqueólogos da marinha dos EUA. A diretora do projeto, Kathy Abbass, já referiu: "Podemos dizer que pensamos saber qual dos barcos é o Endeavour", antecipando o anúncio marcado para sexta-feira.