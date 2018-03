Pub

O despiste de um veículo ligeiro provocou hoje de madrugada a morte de 22 pessoas que participavam numa festa no bairro Luís Cabral, em Maputo, e do próprio condutor da viatura, disse à Lusa fonte policial.

O acidente é o mais grave de que há memória em Moçambique envolvendo um único veículo ligeiro, referiu o chefe do departamento de Trânsito do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Paulo Langa.

O acidente aconteceu cerca das 02:00 (00:00 em Lisboa) quando uma viatura de caixa aberta que seguia da cidade da Matola, subúrbios da capital, para Maputo ignorou a ordem para parar numa operação policial de controlo de velocidade e álcool. "Não parou, acelerou e logo depois teve um despiste e capotamento. Havia pessoas em convívio ao lado da estrada e passou por cima delas", descreveu Paulo Langa.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 04, a principal via de ligação entre Matola e Maputo.

Um total de 21 pessoas, incluindo o condutor, morreram no local e outras duas morreram a caminho do hospital, acrescentou.

As vítimas que participavam na festa, homens e mulheres, tinham idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos, enquanto o condutor, residente na Matola, tinha 42 anos.

Outros 26 feridos graves permanecem internados no Hospital Central de Maputo e no Hospital Central José Macamo.

Entretanto, aguardam-se resultados da análise ao sangue do condutor para tentar perceber o seu estado no momento do acidente.

A polícia suspeita que tenha saído "de um convívio na Matola", numa altura da noite em que é frequente encontrar "pessoas cansadas e sem controlo do seu comportamento", referiu Paulo Langa. "Não temos memória de um acidente com este número de vítimas" envolvendo um só veículo ligeiro, acrescentou o responsável.