Despiste de autocarro de turismo nos EUA causa pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram esta sexta-feira na sequência do despiste de um autocarro de turismo numa autoestrada próximo de um parque nacional no Utah, Estados Unidos, indicaram fontes policiais norte-americanas.

Segundo a polícia de trânsito do Utah, o acidente ocorreu próximo do Parque Nacional de Brice Canion. De acordo com a Reuters, entre 12 a 15 pessoas ficaram feridas com gravidade e refere que os passageiros são turistas chineses.

O comissário policial local, Chris Bishop, indicou que o acidente ocorreu durante a manhã, hora local, mas não adiantou pormenores sobre a causa do despiste ou o número de passageiros envolvidos.

O Parque Nacional de Brice Canyon situa-se 400 quilómetros a sul de Salt Lake City.