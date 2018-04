Winnie morreu no hospital após doença prolongada

Nobel da Paz elogiou legado da viúva de Nelson Mandela

O arcebispo anglicano e Nobel da Paz Desmond Tutu louvou a memória de Winnie Mandela, que morreu esta segunda-feira aos 81 anos, a quem qualificou de "um símbolo maior" da luta contra o 'apartheid'. "Winnie Madikizela-Mandela foi durante muitos anos um símbolo maior da luta contra o 'apartheid'", afirmou o arcebispo num comunicado.

"Ela recusou ceder em face da prisão do marido, a eterna perseguição da sua família pelas forças de segurança, as detenções, as proibições e o afastamento. A sua atitude de desafio inspirou-me profundamente, assim como a gerações de militantes", declarou.

Winnie Mandela, ex-mulher de Nelson Mandela, foi um dos principais rostos da luta anti-'apartheid' mas também uma figura controversa, nomeadamente por encorajar a violência.

"Houve qualquer coisa que correu terrivelmente mal", lamentou há alguns anos Desmond Tutu sobre essa controvérsia.

Winnie Mandela, 81 anos, morreu hoje num hospital de Joanesburgo após "doença prolongada".