Pub

Arqueólogos encontram moedas de ouro da época do imperador Octávio Augusto e um busto que terá pertencido ao general Marco António

Destroços de três navios da Roma Antiga foram descobertos na costa do Egito com moedas, vasos de cerâmica e peças de vidro, informou hoje o Governo.

Os arqueólogos encontraram três moedas de ouro da época do imperador Octávio Augusto e um busto que terá pertencido ao general Marco António.

As peças foram descobertas numa jazida submarina na baía de Abu Qir.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo o presidente do Departamento Central de Antiguidades Submarinas do Egito, Osama Alnahas, existe a probabilidade de haver uma quarta embarcação, uma vez que foram encontrados restos de vasos de cerâmica que poderão ter feito parte da carga do navio.