Base militar foi transformada pelo Estado Islâmico num "local de execuções", acusa governador de província iraquiana

As forças de segurança iraquianas encontraram valas comuns numa zona recentemente recuperada ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) que conterão "pelo menos 400" corpos, segundo o governador da província de Kirkuk, a norte de Bagdad.

Os corpos de civis e de forças da segurança foram encontrados numa base abandonada perto de Hawija, uma cidade no norte do Iraque recuperada aos 'jihadistas' no início de outubro, disse Rakan Said no sábado.

O responsável não indicou quando é que as autoridades iniciarão a exumação dos cadáveres.

Rakan Said disse que as valas comuns se encontram na "base militar de al-Bakara" situada a três quilómetros a sudoeste de Hawija e que o Estado Islâmico transformou num "local de execuções".

Segundo ele, "pelo menos, 400 pessoas foram executadas, algumas com uniformes vermelhos dos condenados à morte e outros em roupas civis".

Khalaf Luhaibi, um pastor da zona que conduziu as tropas ao local, disse que o EI costumava trazer presos para a área e os matava a tiro ou despejava óleo e lançava-lhes fogo.

As forças iraquianas têm vindo a conseguir expulsar o EI de quase todo o território que os extremistas controlavam e que em 2014 representava cerca de um terço do país.

As autoridades já descobriram outras valas comuns noutras zonas recentemente libertadas.