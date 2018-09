Desaparece no Quénia avião com 10 pessoas a bordo

Avião desapareceu no Quénia

Não há sobreviventes de queda de avião no Quénia

De momento, não se sabe se os oito passageiros e as duas mulheres piloto que dirigiam o avião estão vivos.

Segundo o jornal The Standard, um cidadão americano estaria entre os passageiros.

Elementos da polícia, do Serviço de Vida Selvagem do Quénia (KWS) e de outros serviços de resgate participam nas operações de busca no Parque Nacional de Aberdares (sudoeste), a 60 quilómetros da capital, onde alegadamente se perdeu o sinal da aeronave.

Num comunicado publicado na terça-feira, a companhia aérea disse não ter qualquer informação sobre a localização ou condição da aeronave ou da tripulação, segundo o jornal The Star.

O avião, um modelo CS208 da Safari Air Express - subsidiária da empresa de baixo custo Fly540 - com capacidade para 12 passageiros, viajava da cidade de Kitale (oeste) para o aeroporto internacional Jomo Kenyatta quando a torre de controlo perdeu o sinal, às 17:00 locais (15:00 em Lisboa).