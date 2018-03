Pub

Enquanto Itália escolhe o governo, Theresa May tem de gerir o brexit no Reino Unido, Mariano Rajoy lida com a Catalunha em Espanha, Angela Merkel tem luz verde para novo governo com SPD na Alemanha e Macron perde popularidade em França.

Reino Unido enredado no labirinto do brexit

"Vamos sair do mercado único e a vida vai ser diferente", dizia Theresa May na sexta-feira num discurso em que apresentou os cinco pilares do que dever ser, no seu entender, o acordo pós-brexit. Ao votarem pela saída da União Europeia no referendo de junho de 2016, os britânicos mergulharam o país e a Europa no desconhecido. O primeiro-ministro David Cameron demitiu-se, May sucedeu-lhe e cabe-lhe agora gerir este processo. Com a maioria enfraquecida depois das eleições que antecipou para junho de 2017 (depende agora dos dez deputados dos unionistas do DUP), a primeira-ministra enfrenta dentro do governo uma rebelião. Estes brexiteers discordam de o Reino Unido, após sair da UE, às 23.00 de 29 de março de 2019, entrar num período de transição em que deverá obedecer às regras da União, mas sem direito de voto. Uma situação, garantem, que põe em causa a soberania do país. Historicamente reticentes em relação à UE (só aderiu em 1973), os britânicos chegaram a acordo com Bruxelas para a primeira fase do brexit - garantindo os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e dos britânicos nos 27, comprometendo-se a pagar a sua parte do orçamento e assegurando que a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda não voltará a ser rígida. Mas a segunda fase promete ser ainda mais difícil. May deixou claro que não quer uma solução à canadiana nem à norueguesa. Resta ver se sobrevive à pressão.

Espanha perante o desafio da independência catalã

Vencedor das eleições de dezembro de 201 5, Mariano Rajoy não conseguiu formar governo depois de o seu Partido Popular não ter obtido maioria absoluta. Repetida a votação em junho de 2016, Rajoy conseguiu formar governo com o apoio do Ciudadanos. Quando tudo parecia mais calmo, após meses de incerteza política, o referendo à independência na Catalunha, a 1 de outubro de 2017, veio trazer novo desafio ao primeiro-ministro. Considerada ilegal, a votação decorreu, marcada por algumas cenas de violência policial. Desde então, Madrid acionou o artigo 155 da Constituição que suspende a autonomia catalã, alguns elementos do executivo regional estão detidos e o líder, Carles Puigdemont, exilou-se em Bruxelas. Novas eleições na Catalunha, a 21 de dezembro, terminaram com o Ciudadanos a ser o partido mais votado, mas os independentistas a manterem a maioria. A situação, longe de se resolver, parece cada vez mais complicada. Puigdemont continua em Bruxelas, onde quer criar um conselho da república, o seu candidato a líder da Generalitat está preso e nem tem o apoio de um dos partidos independentistas, a CUP. A dor de cabeça catalã parece longe do fim para Rajoy.

Nova grande coligação com luz verde na Alemanha

Sem maioria nas eleições de setembro de 2017, Angela Merkel tentou primeiro uma coligação com os Verdes e os liberais do FDP. Sem sucesso. O que deixou a chanceler alemã dependente de repetir a aliança com o SPD para se manter no poder. Uma solução que Martin Schulz, o líder social-democrata, já dissera não querer, convencido de ter sido castigado nas urnas por ter passado quatro anos no governo com a CDU e a sua congénere bávara CSU. Mas acabou por aceitar, afastando-se da liderança do partido. Ontem, os militantes do SPD deram luz verdade ao acordo de governo, deixando a Alemanha e a Europa a respirar de alívio. No poder desde 2005, Merkel começa, no entanto, enfraquecida o quarto mandato que se avizinha difícil.

Fim do estado de graça para Macron em França

Passados nove meses sobre a sua chegada ao poder, em maio de 2017, Emmanuel Macron parece ver o seu período de graça chegar ao fim. Os últimos estudos de opinião mostram uma queda na sua taxa de aprovação no mês de fevereiro, depois de uma recuperação em finais de 2017. Vencedor da segunda volta das presidenciais face a Marine Le Pen - depois de os candidatos dos principais partidos franceses terem ficado para trás na primeira volta, mergulhando essas formações numa crise de que ainda estão a tentar recuperar -, Macron conseguiu impor-se à frente de um partido que ele próprio criou em abril de 2016: o En Marche!, entretanto renomeado La République en Marche! (LREM). Ministro da Economia no governo do presidente socialista François Hollande, o antigo banqueiro de investimento acabou por sair do executivo e anunciar a candidatura às presidenciais. Não só venceu este escrutínio, tornando-se aos 39 anos (entretanto já fez os 40) o mais jovem presidente da República francesa, como o LREM teve maioria absoluta nas legislativas de maio. Agora tem de provar que consegue pôr em prática a mudança que prometeu. Tanto em Franca como na União Europeia.