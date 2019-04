Desabamento do teto de igreja provoca pelo menos 13 mortos na África do Sul

África do Sul

Pelo menos treze pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas na África do Sul pelo desabamento parcial do teto de uma igreja durante uma missa na província KwaZulu Natal (nordeste), divulgaram hoje as autoridades locais.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira numa igreja pentecostal em Dlangubo, no norte de Durban, durante uma missa, disse o porta-voz do Ministério de Assuntos Locais, Lennox Mabaso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O telhado do edifício desmoronou devido as fortes chuvas de ontem (quinta-feira)", disse o responsável a um órgão de informação local, citado pela agência Efe, referindo que, "de momento, existem 13 mortos".

Um porta-voz para os serviços de emergência da província, Rabert McKenzie, confirmou esta avaliação.

"Que tragédia: 13 mortos e 16 pessoas feridas tratadas nos serviços de emergência", escreveu na sua conta do 'Twitter'.

As autoridades locais estão a caminho do local do acidente, disse Lennox Mabaso.