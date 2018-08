Derrota contida dos Tories de May insuficiente para galvanizar Corbyn

Apesar de os conservadores terem perdido 31 vereadores e dois governos locais, a primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha ontem motivos para sorrir. O descalabro previsto dos Tories, divididos em plenas negociações do brexit e em crise pelo escândalo em torno dos imigrantes caribenhos chegados após a II Guerra Mundial, não se confirmou. Os trabalhistas de Jeremy Corbyn, que esperavam grandes ganhos em especial na região de Londres, ficaram aquém das expectativas (apesar de terem eleito mais 59 representantes locais), reacendendo as críticas internas ao líder.

"O Labour pensava que podia assumir o controlo, este era um dos seus principais alvos e apostaram tudo, mas falharam", disse May ao visitar Wandsworth, um bastião conservador na região de Londres. Há oito anos no poder, em pleno brexit e com uma economia estagnada, os Tories pareciam um alvo fácil para os trabalhistas. Isso não se comprovou, apesar de o Labour ter tido o melhor resultado numas locais desde 2012 - em Wandsworth foi até o melhor desde 1986.

Na capital, os Tories mantiveram ainda o poder em Westminster, Hillingdon e conquistaram Barnet. Neste último bairro, que ninguém controlava, a incapacidade do Labour em ganhar está relacionada com as denúncias de antissemitismo no partido - Barnet tem a maior população judia de Londres. "O Labour alcançou um sólido conjunto de resultados nas eleições locais. Consolidámos e construímos nos ganhos alcançados nas eleições gerais do ano passado, quando ganhámos a maior percentagem de votos para o Labour desde 1945", escreveu Corbyn no Twitter.

Apesar disso, dentro do partido voltaram a ouvir-se as vozes críticas. "Do ponto de vista do Labour, é preciso uma autópsia adequada a este resultado", defendeu o deputado Chuka Umunna na rádio BBC4, pedindo uma investigação ao comité nacional do partido. "Não avançámos e se estamos à espera de formar uma maioria que ganhe eleições, não podemos estar confiantes de que isso vai acontecer baseados no resultado" destas eleições locais.

Os grandes vencedores da jornada foram os Liberais Democratas, liderados por Vince Cable, que conquistaram mais 75 vereadores e quatro governos locais. "Estamos a reafirmar-nos como uma grande força nacional", disse aos apoiantes em Richmond, onde conquistou o poder aos Tories. O partido que em 2015 sofreu as consequências de ter sido o parceiro de governo dos conservadores, espera capitalizar o voto dos eleitores que são contra o brexit. É o único partido a prometer um referendo ao acordo final para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Por outro lado, os grandes derrotados foram os independentistas do UKIP, que quase desapareceram a nível local como tinham já desaparecido a nível nacional. O atual secretário-geral, Paul Oakley (o quarto líder desde o referendo do brexit), garantiu contudo que o partido não está acabado e fez uma curiosa comparação: "Pensem na peste negra na Idade Média. Chega, causa perturbações e depois fica dormente. É precisamente isso que vamos fazer", afirmou à BBC.

A projeção da BBC com base nestes resultados põe Tories e Labour empatados a 35% caso as eleições gerais fossem agora

Nestas eleições, estava em causa eleger mais de 4300 vereadores em cerca de 150 governos locais em Inglaterra, responsáveis por temas como educação ou a gestão dos resíduos, assim como a presidência de seis câmaras. Tanto a BBC como a Sky News extrapolaram os resultados para fazer projeções caso as eleições gerais (previstas apenas para 2022) fossem hoje: ambas concluem que nem conservadores nem trabalhistas conquistariam a maioria, mas os dados divergem.

A estação pública projeta um empate entre Tories e Labour com 35% das intenções de voto, que se traduziria numa perda de 38 lugares para os conservadores, que elegeriam 280 deputados, e a conquista de 21 por parte dos trabalhistas, que conquistariam 283 representantes. Já a projeção da Sky News é mais modesta em termos de perdas para o partido de May, que ficaria com 305 representantes, face aos 261 da formação de Corbyn.