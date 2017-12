Ana Meireles com Reuters

Australianos aprovaram em referendo a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Um deputado conservador australiano pediu hoje o seu namorado em casamento durante uma sessão do Parlamento, antes da esperada aprovação da legislação que irá permitir a união entre pessoas do mesmo sexo.

Os australianos aprovaram em setembro, por maioria, em referendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo a legislação que irá permitir estas uniões sido aprovada na semana passada pelo Senado australiano. Agora está a ser debatida na câmara baixa, onde se espera que seja aprovada ainda esta semana.

"Este debate tem sido a banda sonora da nossa relação", disse o deputado Tim Wilson emocionado, dirigindo-se ao namorado, Ryan Bolger, que se encontrava na galeria do público do Parlamento. "No nosso primeiro discurso eu defini a nossa ligação pelas alianças que temos nas nossas mãos esquerdas, que elas são a resposta para a pergunta que não podemos fazer. Por isso só falta fazer uma coisa: Ryan Patrick Bolger, casas comigo?", perguntou Wilson.

Bolger acenou afirmativamente, recebendo um aplauso geral.