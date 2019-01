Deputado de extrema-direita alemã ferido em ataque "com motivações políticas"

Na semana passada, a deflagração de um explosivo escondido num caixote do lixo danificou parcialmente a sede do partido na Saxónia

Um deputado e líder local do partido alemão de extrema-direita ficou gravemente ferido num ataque "com motivações políticas", em Bremen, informou hoje a polícia e o movimento.

A polícia de Bremen, no norte da Alemanha, adiantou que o ataque a Frank Magnitz, deputado alemão e líder da Alternativa para a Alemanha (AfD) na cidade-estado de Bremen, aconteceu na segunda-feira, ao final da tarde, no centro da cidade.

"Dadas as funções da vítima, acreditamos que este é um ato politicamente motivado", disse a polícia, indicando que os serviços de segurança alemães estão a liderar a investigação.

A AfD publicou, no Twiiter, uma fotografia do eleito inconsciente numa cama de hospital, onde é possível ver o rosto ensanguentado e inchado, com um corte longo e profundo na testa.

Segundo o partido, Frank Magnitz foi atacado por três pessoas que tinham o rosto coberto. "Atingiram-no com uma barra de madeira até ficar inconsciente e, depois, pontapearam-no no chão."

A AfD acrescentou que um trabalhador da construção civil que se encontrava no local conseguiu impedir que a agressão continuasse.

Um dos líderes nacionais do partido de extrema-direita, Jörg Meuthen, acusou os agressores de "quase espancarem o deputado até à morte" e disse estar "abalado com o caso".

Na quinta-feira passada, a deflagração de um explosivo escondido num caixote de lixo danificou parcialmemte a sede do partido AfD na região da Saxónia, uma das suas 'fortalezas' políticas, um incidente que polícia suspeita ter motivações políticas.

No parlamento alemão, a AfD é, desde setembro de 2017, o principal partido de oposição ao Governo da chanceler Angela Merkel, composto por conservadores e sociais-democratas. Atualmente, a AfD reúne pouco menos de 15% das intenções de voto, segundo sondagens.