Pub

Desmond Swayne não é particular fã do deputado que tinha a palavra pelo que pode sempre argumentar que apenas fingia...

Kenneth Clarke é um deputado conservador britânico que faz parte do Parlamento desde 1970. Foi o único deputado conservador a votar contra a ativação do artigo 50, que desencadeia a saída do Reino Unido da União Europeia.

No entanto, o colega Desmond Swayne, ex-ministro, parece não gostar muito das visões de Clarke e, de acordo com a imprensa britânica, senta-se várias vezes atrás do histórico membro do parlamento britânico com expressões de aborrecimento ou a revirar os olhos, por exemplo. Agora, parece ter sido apanhado a dormir durante um discurso de Clarke sobre os direitos dos cidadãos da UE.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Eurocético, Swayne já foi "apanhado" várias vezes com expressões que mostram discórdia relativamente às posições de Clarke.

Ben Bradshaw, deputado trabalhista, referiu nas redes sociais que Swayne estava a "fingir".

Outros apontaram que se dormissem durante o emprego, seriam despedidos.