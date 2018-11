Deputada recebe notícia da morte da filha em plena sessão parlamentar

Num México onde a violência parece fora de controlo, o choque da onda de assassinatos que se tem espalhado pelo país chegou de forma dramática ao parlamento, onde uma deputada foi surpreendida em plena sessão por um telefonema a dar conta da morte da filha.

A sessão parlamentar decorria quando Carmen Medel Palma, do Movimento de Regeneracão Nacional (Morena), partido do presidente eleito Andrés Manuel López Obrador, irrompeu em gritos desesperados de "Assassinaram a minha filha", enquanto entrava em colapso nervoso.

O incidente obrigou a interromper a atividade parlamenar na Câmara de Deputados, com vários dos colegas de Carmen Medel a tentarem confortar a depeutada.

"Cidadãs e cidadãos legisladores, é com profunda pena que participamos o assassinato da filha da nossa companheira deputada Carmen Medel, do distrito 14 do estado de Veracruz. Valeria foi hoje vítima do estado de violência em que os mexicanos vivem", informou o deputado Pablo Gómez, também do partido Morena.

"Hoje encaramos a tragédia de uma forma muito mais direta, com um membro desta assembleia. Todos estamos sujeitos a esta crise de violência no nosso país e todos juntos, como lesgislatura, devemos responder. Temos de erradicar a violência do México", acrescentou.

O presidente da Câmara de Deputados, Porfirio Ledo, anunciou a suspensão dos trabalhos até à próxima terça-feira.

A filha da deputada, Valeria Medel, de 22 anos, foi morta a tiros dentro de um ginásio em Ciudad Mendoza, no estado de Veracruz, enquanto estava a treinar, alegadamente confundida com outra mulher que seria o alvo do ataque encomendado.

Um homem presumivelmente envolvido no assassinato de Valeria foi entretanto encontrado morto, anunciou o governador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

O ano de 2018 tem sido o ano mais violento da história recente do México. Segundo dados da organização Semáforo Delictivo, o país registou mais de 21 mil homicídios até ao final de setembro, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.