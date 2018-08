Deportação de mãe e filha cancelada quando já estavam no voo de regresso a El Salvador

Mãe e filha já estavam de regresso a El Salvador quando a decisão foi tomada. O juiz federal cancelou a deportação e ordenou o regresso das duas mulheres em pleno voo com destino ao país da América Central. Assim que chegaram ao aeroporto, não desembarcaram e voltaram aos EUA cumprindo assim a ordem judicial.

A situação insólita aconteceu quando o juiz do Tribunal Distrital de Washington, Emmet Sullivan, foi informado durante uma audiência que a administração de Donald Trump tinha dado ordens para que mãe e filha fossem colocadas num voo de deportação com destino a El Salvador.

As duas mulheres fazem parte de um grupo de 12 pessoas que interpuseram uma ação judicial, apresentada pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU na sigla inglesa), contra as alterações políticas de asilo, ordenadas pelo procurador-geral de Justiça, Jeff Sessions, disse a própria organização, citada pela Reuters.

Juiz considerou a decisão ultrajante e procurador-geral pode ser acusado de desrespeito ao tribunal

Durante a audiência no tribunal, o juiz, segundo a BBC, terá dito que foi inaceitável a decisão de ordenar o regresso das duas mulheres quando os seus advogados estavam a tratar do pedido de asilo.

Mais! De acordo com a ACLU, o magistrado também afirmou que o procurador-geral Jeff Sessions pode ser acusado de desrespeito ao tribunal, uma vez que o pedido de asilo de mãe e filha ainda está a ser analisado pela justiça.

A mãe terá ido para os EUA para fugir de ameaças de morte de um gang de El Salvador

"Ultrajante" disse o juiz federal quando soube que as duas mulheres já estavam de regresso a El Salvador, tendo ordenado que as duas voltassem aos EUA de imediato. E foi o que aconteceu.

"Cumprindo a ordem do tribunal, e na chegada a El Salvador, as queixosas não desembarcaram e estão de regresso aos Estados Unidos", disse, em comunicado, um funcionário do Departamento de Segurança Interna na quinta-feira.

Durante a referida audição, o juiz federal ordenou uma estadia temporária às 12 pessoas, as nove mulheres e três crianças que requereram asilo aos EUA. Mãe e filha estarão agora no Texas a aguardar pelo desfecho do seu caso. De acordo com a BBC, a mãe, identificada como "Carmen", chegou aos EUA para fugir do abuso sexual perpetuado pelo marido há duas décadas e das ameaças de morte de um gangue de El Salvador.