Depois do cumprimento 'hongi' e de assistir ao 'haka', Meghan encanta ao falar maori

"Tena koutou katoa" (saudações a todos). A duquesa de Sussex começou o seu discurso na Nova Zelândia sobre sufrágio feminino e igualdade de género com uma saudação em maori, a língua do povo indígena das ilhas. A pronúncia não foi a melhor, mas o esforço valeu a Meghan os aplausos dos presentes.

A Nova Zelândia é o último destino da viagem de 16 dias que já levou Meghan e o marido, o príncipe Harry, à Austrália, Tonga e Fiji. No início do dia, o casal tinha sido recebido com o tradicional cumprimento maori, o hongi (no qual duas pessoas encostam o nariz e a testa). E assistiu ao haka.

Meghan discursou num evento que assinalou o 125.º aniversário da conquista do direito de voto por parte das mulheres neo-zelandesas - as primeiras no mundo a terem esse direito.

Meghan discursou frente a um quadro da rainha Isabel II © Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

"As conquistas das mulheres da Nova Zelândia, que lutaram pelo direito de voto e foram as primeiras no mundo a conquistá-lo, são admiradas universalmente", disse Meghan, na casa do governador, em Wellington. Entre os convidados estava a primeira-ministra Jacinda Ardern, a terceira mulher a chefiar o governo deste país.

"O sufrágio feminino é sobre feminismo, mas o feminismo é sobre justiça", reiterou. No final do discurso, citou a mais famosa sufragista do país, Kate Sheppard (que nasceu em Liverpool, mas emigrou com a família em 1868). "Tudo o que separa, seja raça, classe, credo ou sexo, é desumano e precisa ser superado."