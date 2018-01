Pub

Temperaturas baixas chegaram à Florida, no sul do país, causando fenómenos como uma "chuva de iguanas"

Equipas de rua passaram ontem o dia a tentar limpar estradas tapadas sob um manto de neve trazido por mais uma forte tempestade que afetou toda a região nordeste dos Estados Unidos, com a promessa de que o frio que já matou pelo menos 19 pessoas vai continuar com temperaturas que poderão chegar aos 40 graus negativos.

Na última baixa a lamentar devido ao frio, um condutor saiu fora de uma estrada gelada, matando um transeunte, em Charleston, na Carolina do Sul, avançaram fontes da autarquia. "OS PERIGOS SÃO REAIS", avisavam ontem as autoridades de Charleston via Twitter. "Grandes blocos de gelo em toda a cidade. Fiquem em casa".

Esta nova vaga de frio vai espalhar-se da Nova Inglaterra ao Centro Oeste e mais para sul até às Carolinas, avisavam ontem os meteorologistas, que previam que nos próximos dias poderão vir a ser quebrados recordes de baixas temperaturas. "Pode ser muito perigoso. Qualquer pele exposta pode congelar em poucos minutos", dizia ontem Dan Pydynowsk, do serviço de previsões meteorológicas AccuWeather. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, estamos a falar de uma massa de ar do Ártico "que manterá as temperaturas 20 a 30 graus abaixo da média na zona nordeste" do país, que poderá levar a recordes de temperaturas baixas.

O frio extremo aumenta também o risco de que o sal não seja suficiente para fazer derreter o gelo nas estradas, o que poderá levar ao uso de areia, de forma a melhorar a tração dos veículos, adiantavam ontem as autoridades do Massachusetts.

Um pouco por todo o leste dos Estados Unidos ontem trabalhava-se também para repor a energia elétrica nas casas de cerca de 30 mil clientes que ainda estavam sem luz. No dia anterior este número chegou a rondar os 80 mil, principalmente nos estados da Virgínia, Virgínia Ocidental e Carolina do Norte.

A tempestade que na quinta-feira chegou com ventos de mais de 113 km/hora trouxe consigo 30 centímetros ou mais de neve, atingindo principalmente a região da cidade de Boston e partes dos estados de Nova Jérsia e Maine, antes de desaparecer na manhã de ontem. Foi aquilo a que os media norte-americanos chamaram de ciclone bomba - uma ciclogénese explosiva, que se caracteriza " por um decréscimo muito acentuado da pressão atmosférica no centro de uma depressão num curto intervalo de tempo", segundo pode ler-se no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As escolas em Boston e Baltimore estiveram ontem fechadas, em Nova Iorque apenas algumas cumpriram o seu horário normal. Já em Newark (Nova Jérsia), os estabelecimentos de ensino abriram duas horas mais tarde. Os comboios suburbanos que servem as áreas metropolitanas de Nova Iorque e Boston registaram ontem atrasos significativos, devido aos trabalhos para recuperar o material congelado e retirar o gelo dos carris.

Os aeroportos de Nova Iorque - JFK e La Guardia - retomaram ontem os voos, depois de terem estado encerrados no dia anterior. Mesmo assim, esta sexta-feira, até ao início da tarde, o mau tempo já tinha levado ao cancelamento de cerca de 1400 voos, muitos deles em Nova Iorque, mas também no aeroporto de Boston.

Tartarugas em risco

O ciclone bomba foi responsável por um estranho fenómeno de neve e frio no estado da Florida, causando outro ainda mais bizarro... uma "chuva de iguanas", como já se tinha registado em 2008 e 2010. As iguanas, como todos os animais de sangue frio imobilizam-se quando as temperaturas descem, segundo explicou Kristen Sommers da Comissão de Conservação da Vida selvagem da Florida. Com uma temperatura de 10 graus, elas ficam mais lentas, com 4 graus o sangue deixa de circular, descreveu a mesma especialista, adiantando que como as iguanas gostam de estar nas árvores "se ficar suficientemente frio, elas acabam por cair".

"Oh, vocês pessoas aí do norte, com a vossa neve... Aqui no sul da Florida, onde as temperaturas desceram para os -1 e 4 graus nós temos iguanas congeladas a cair das árvores. Tentem afastar isso com uma pá!", escreveu no Twitter Linda Donahue, uma moradora do estado do sul dos Estados Unidos.

Ron Magill, do Zoo de Miami, disse ao The New York Times que as pessoas deveriam evitar tocar nas iguanas, por mais mortas que estas parecessem. Tudo porque quando voltam à vida são conhecidas por morder.

Também a sul, mas no Texas, centenas de tartarugas marinhas foram afetadas pelas baixas temperaturas. De acordo com a KHOU-TV, ontem elementos da Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA já tinham resgatado meia centena de tartarugas, sendo que ontem esperava-se que chegassem mais 200. Segundo um especialista explicou a esta estação local de televisão, as tartarugas marinhas que ficam atordoadas com o frio começam a boiar à superfície, pois são incapazes de nadar. Se boiarem durante muitos dias, correm o risco de desidratar.