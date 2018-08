Depois da lava, os "mísseis" de pedras

As explosões de um vulcão havaiano estão a produzir o lançamento de verdadeiros "mísseis" na forma de blocos de pedra que põe em risco a população. O Monte Kilauea entrou em erupção há quase duas semanas e a lava já destruiu dezenas de casas, obrigando centenas de pessoas a serem evacuadas.

A base do vulcão está em tensão extrema o que tem provocado terremotos e novas fissuras no solo, criando o risco de acontecerem novas erupções altamente explosivas.

O Observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos EUA revelou que a situação ainda pode piorar.

"Durante as explosões a vapor, blocos de até dois metros de diâmetro podem ser lançados em todas as direções alcançando uma distância de 1 km ou mais", refere o comunicado do Observatório, citado pela BBC.

"Esses blocos podem pesar de alguns quilos a várias toneladas", diz ainda a nota, que refere que pedras mais pequenas podem "viajar" distâncias de vários quilómetros, empurradas pelo vento.

No entanto, a lava, os terremotos e estes projéteis não são as únicas preocupações dos habitantes da ilha, que lidam ainda com a poluição vulcânica do ar e com o cada vez maior isolamento da ilha. Muitas linhas de transporte foram interrompidas e os pilotos são aconselhados a evitar a nuvem de cinzas.