Democratas querem declarações de impostos de Trump

Os democratas na Câmara dos Representantes exigiram formalmente ao Tesouro as declarações de impostos dos últimos seis anos do presidente dos Estados Unidos e ofereceram uma recompensa a quem lhes entregar informações sobre as finanças de Donald Trump, que é o primeiro presidente do país, desde Richard Nixon, a recusar-se a divulgar a sua situação fiscal.

Richard Neal, o líder da bancada democrata, divulgou este pedido na quarta-feira (3 de abril) defendendo que é " essencial garantir a responsabilidade do governo e dos seus representantes eleitos", segundo cita o The Guardian. "Terminámos o trabalho de campo necessário para fazer um pedido desta dimensão e tenho a certeza que estamos dentro dos legítimos direitos legais", frisou Neal. Alegou que o pedido não pretende ser um ataque político mas sim um esclarecimento.

"As minhas ações refletem uma inabalável reverência à nossa democracia e às suas instituições e não são, de forma alguma, baseadas em emoções do momento ou partidarismo", salientou o democrata, acrescentando que o Tesouro "deve cumprir com a lei Federal e responder de forma positiva ao pedido que lhes foi apresentado".

Trump tem recusado divulgar as suas declarações de imposto desde 2016 e em resposta a este pedido já afirmou que não vai ser agora que irá mudar de atitude. "Estamos sob auditoria, eu estou sempre sob auditoria", disse Trump aos repórteres na Casa Branca.