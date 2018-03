Conor Lamb tem mais 641 votos do que o republicano Rick Saccone

Conor Lamb está alguns votos à frente do republicano Rick Saccone no 18.º distrito da Pensilvânia, numas eleições vistas como um referendo ao presidente Trump que ali ganhou por 20 pontos em 2016.

Os republicanos fizeram ontem soar os alarmes depois de o democrata Conor Lamb ter cantado vitória sobre Rick Saccone no 18.º distrito da Pensilvânia. Isto apesar de a diferença de votos entre os dois ser tão curta que a eleição para a Câmara dos Representantes ainda não foi oficialmente decidida.

Saccone recebeu o apoio de Donald Trump durante a campanha, com o presidente a fazer mesmo um comício na Pensilvânia para apelar ao voto no candidato republicano. Esta não é a primeira vez que Trump sai em apoio de um candidato que acaba por ser derrotado. Neste caso num distrito onde em 2016 o milionário venceu a democrata Hillary Clinton por 20 pontos.

A oito meses das eleições intercalares em que os americanos renovam a totalidade da Câmara dos Representantes, um terço do Senado e alguns governadores, a confirmar-se este resultado seria um mau sinal para os republicanos. O partido detém neste momento a maioria em ambas as câmaras do Congresso.

Com mais 641 votos do que Saccone, a vitória de Lamb, um ex-marine de 33 anos, parece irreversível, quando faltam contar ainda os votos por correspondência e os dos militares. Mas a verdade é que o vencedor pode só ser oficialmente anunciado dentro de semanas. Até a os republicanos podem contestar o resultado e exigir uma recontagem.

Num distrito onde a vitória devia ter sido um passeio, este resultado foi "uma chamada de atenção", afirmou o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan.

Já em novembro, Trump apoiara Ed Gillespie para governador da Virgínia, tendo este perdido. O mesmo destino teve Roy Moore, outro candidato com apoio do presidente, na corrida para senador do Alabama.