Nikki Haley sai da ONU, mas afasta candidatura à presidência dos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, vai deixar o cargo no final deste ano, congratulando-se com o "trabalho fantástico" que ela fez desde que foi nomeada em 2016.

"Ela disse-me há cerca de seis meses que queria fazer uma pausa", disse Trump aos jornalistas numa declaração ao lado de Haley, desde a Casa Branca. Classificando-a como uma pessoa "muito especial", Trump realçou ainda que juntos conseguiram "resolver muitos problemas".

"Agora os EUA são respeitados. Os países podem não gostar do que fazemos, mas respeitam o que fazemos. Sabem que se dizemos que vamos fazer algo, que o fazemos", disse Haley que, entre outras coisas, negociou uma série de sanções contra a Coreia do Norte, defendeu o fim do acordo nuclear com o Irão, e liderou a saída dos EUA do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Haley, ex-governadora da Carolina do Sul que é filha de imigrantes indianos, disse que trabalhar como embaixadora na ONU foi "a honra de uma vida". E rejeitou a ideia de que será candidata às presidenciais norte-americanas de 2020, numa altura em que as suas ambições políticas têm sido objeto de muitos rumores. Disse, pelo contrário, que fará campanha por Trump.

Segundo o site Axios, o primeiro a avançar com a notícia da demissão, esta foi recebida com surpresa por altos funcionários da política externa da administração Trump.

Em setembro, e após o artigo anónimo publicado no New York Times no qual um alegado funcionário da Casa Branca atacava a liderança de Donald Trump, Haley respondeu publicamente com outro artigo, onde dizia que podia não concordar com o Presidente dos EUA em algumas matérias, mas que este nunca a impediu de ter opiniões divergentes e de as partilhar.