Embaixadora dos Estados Unidos na ONU pediu demissão

Nikki Haley, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, apresentou a demissão, avançam os media norte-americanos. O site Axios foi o primeiro a avançar a informação, acrescentando que o presidente dos EUA já aceitou a resignação de Haley. Segundo a mesma fonte, a embaixadora terá discutido com Trump a eventual demissão na semana passada, quando foi recebida pelo presidente na Casa Branca. A CNN e a BBC também noticiaram a saída de Haley.

Segundo o Axios, a demissão foi recebida com surpresa por altos funcionários da política externa da administração Trump.

Nikki Haley foi governadora do estado da Carolina do Sul e o seu nome avançado quatro dias após a posse de Donald Trump, em 2017. A emabixadora demissionária acompanhou a saída dos EUA do Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma decisão que apelidou de "o maior fracasso" da organização.

Em setembro, e após o artigo anónimo publicado no New York Times no qual um alegado funcionário da Casa Branca atacava a liderença de Donald Trump, Haley respondeu publicamente com outro artigo, onde dizia que podia não concordar com o Presidente dos EUA em algumas matérias, mas que este nunca a impediu de ter opiniões divergentes e de as partilhar.