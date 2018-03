Pub

O défice orçamental do Governo federal dos EUA atingiu os 215,2 mil milhões de dólares (174,5 mil milhões de euros) em fevereiro

Estes valores começam a refletir os efeitos da reforma fiscal aprovada pelos republicanos no final do ano passado.

O Departamento do Tesouro informou hoje que o défice registado em fevereiro excedeu em 12,1% o verificado em fevereiro de 2017, refletindo em parte a descida em cinco mil milhões de dólares nas receitas do imposto sobre o rendimento individual, comparadas com as recolhidas há um ano.

Em fevereiro deste ano, os empregadores começaram a usar as novas tabelas fiscais que retêm menos dos ordenados.

Para os primeiros cinco meses deste ano orçamental, que nos EUA começa em 01 de outubro, o défice totaliza 391 mil milhões de dólares, um aumento em 11,5% face ao período homólogo.