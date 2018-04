Pub

A França é, segundo a lei de 1905, uma República secular, com um estado neutro, separado das religiões

As declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre querer "consertar o elo danificado" entre o Estado e a Igreja Católica causaram a indignação de várias figuras, especialmente à esquerda.

O Presidente disse, durante um discurso na Conferência de Bispos segunda-feira à noite, que queria "consertar" os vínculos entre a Igreja e o Estado através de um "diálogo verdadeiro".

"Um Presidente da República que alega estar desinteressado da Igreja e dos católicos fracassaria no seu dever", sublinhou Emmanuel Macron.

Num país onde o princípio do secularismo é regra há mais de uma século - a lei sobre a separação da Igreja e do Estado data de 1905 -, as declarações de Macron despertaram imediatamente uma enxurrada de reações indignadas.

O ex-primeiro-ministro socialista Manuel Valls, lembrou no Twitter que "laicidade é a França".

"O secularismo é a nossa joia, é isso que um Presidente da República deve defender", segundo o novo chefe do Partido Socialista, Olivier Faure.

A esquerda radical também criticou o discurso que classificou de "irresponsável".

"Macron em completo delírio metafísico: insuportável. Esperamos por um Presidente, ouvimos um sub-pastor", disse Jean-Luc Mélenchon.

O porta-voz do partido França Insubmissa, Alexis Corbière, denunciou um "discurso indigno de um Presidente de uma República secular (...).

O ministro do Interior, que tem a cargo as relações com os cultos, apoiou esta terça-feira Emmanuel Macron. "O que ele diz é que: no homem, não existe apenas uma materialidade, há uma busca pelo absoluto, pela espiritualidade, para dar sentido à sua vida", disse.

De acordo com um inquérito publicado em 2017 pelo Instituto Win Gallup, 50% dos franceses declaram-se ateus ou sem religião, em comparação com 45% que dizem ser religiosos.