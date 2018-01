Pub

"Donald Trump, Jr. é um patriota e um bom homem", diz agora Bannon

Steve Bannon, o antigo conselheiro e estratega do presidente Donald Trump, recuou nos comentários que tinha feito sobre o filho do líder norte-americano. Isto é, Bannon diz agora que os comentários que lhe são atribuídos no livro Fire and Fury, de Michael Wolff, não eram dirigidos a Donald Trump Jr..

Bannon, que foi afastado da administração Trump em agosto, é citado no livro, afirmando que a reunião de Donald Trump Jr. com uma advogada russa em junho de 2016 foi uma "traição" e "antipatriótica".

O presidente Trump reagiu dizendo que Bannon tinha perdido a cabeça, e a Casa Branca sugeriu mesmo que o site da chamada direita alternativa Breitbart News devia afastá-lo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Donald Trump, Jr. é um patriota e um bom homem. Tem sido incansável na defesa da agenda do seu pai que ajudou a dar a volta a este país", disse Bannon num comunicado emitido hoje, acrescentando que os seus comentários eram dirigidos ao diretor de campanha Paul Manafort e não ao filho de Trump.

Bannon lamentou ainda que a sua demora na resposta ao que considera ser um relato impreciso sobre Don Jr. "tenha desviado a atenção dos feitos históricos do presidente no primeiro ano de mandato".