Oslo fica a mais de oito mil quilómetros de Caracas, mas é na capital norueguesa que têm decorrido os contactos para encontrar uma solução para a crise política que se vive na Venezuela. A mediar as negociações entre os representantes do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e os do líder da Assembleia Nacional que meia centena de países reconhece como presidente interino, Juan Guaidó, está um diplomata norueguês. Dag Nylander, de 49 anos, ajudou durante quatro anos a negociar a paz entre o governo colombiano e a guerrilha das FARC, o que culminou nos acordos de 2016. Agora, o seu desafio é a Venezuela.

Advogado de profissão, Nylander fez carreira diplomática nas Nações Unidas e lidera atualmente o gabinete para a Paz e Reconciliação no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega. Fluente em espanhol, já trabalhou em Bogotá, Buenos Aires e Havana, sendo também representante do secretário-geral da ONU, António Guterres, para resolver o diferendo fronteiriço entre a Venezuela e a Guiana. Mas foi o processo de paz com as FARC que marcou o seu trabalho e cujas negociações, nas quais Caracas representou um papel importante, lhe permitiram também fazer contactos que agora reaproveita.