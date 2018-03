A atriz durante o estado da nação popular que aconteceu um dia antes do discurso presidencial do estado da nação

Atriz de "Sexo e a Cidade" desafia o também democrata e atual governador Andrew Cuomo

Cynthia Nixon, a atriz que interpretou Miranda hobbes na série Sexo e a Cidade, anunciou esta segunda-feira a sua candidatura a governadora do estado de Nova Iorque.

A ativista anunciou que vai desafiar o atual governador democrata - o mesmo partido de Cynthia Nixon - Andrew Cuomo. A candidatura foi tornada pública no Twitter, onde a atriz publicou um, vídeo a explicar as razões porque concorre ao cargo. Explica que sempre viveu no estado de Nova Iorque, que estudou na escola pública, o mesmo sistema frequentado pelos filhos.

"Os nossos líderes estão a desiludir-nos", defende, argumentando que Nova Iorque é o estado "mais desigual" dos EUA. "Queremos que o nosso governo funcione outra vez".

Além do anúncio da candidatura, Cynthia Nixon já lançou o site de angariação de fundos.

A atriz tem-se destacado como uma voz crítica da atualidade política dos EUA. Tem defendido os diretos da população LGBT, direitos reprodutivos e políticas de educação pública.

Cynthia Nixon vai ser a primeira candidata gay a concorrer para o cargo de governadora. É casada com a activista Christine Marinoni, que trabalhou com vice-presidente da cidade de Nova Iorque, Richard Buery. A atriz tem 51 anos e três filhos.

As primárias democratas para a eleição do candidato a governador estão marcadas para setembro.